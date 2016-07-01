В МИД прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций: это четкий сигнал для РФ (видео)

Об этом заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев, передает Еспресо.TV.

"Этим решением государство-агрессор снова получил четкий сигнал. Во-первых, что ЕС не торгует ценностями. Во-вторых, все попытки подкупить страны, отдельных политиков и разрушить европейское единство у россиян не прошли", - отметил он.

По словам Макеева, продление санкций также напоминает России о необходимости выполнения Минских договоренностей.

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"Выходом из санкций должно быть то, что агрессор и оккупант должен завершить эту агрессию и оккупацию через полное выполнение Минских договоренностей и выход из Донбасса и Крыма", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Европейский Союз утвердил принятое ранее решение еще на полгода продлить экономические санкции против России, принятые из-за ее действий в Украине.