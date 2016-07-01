Гройсман заверил, что дело о коррупции в СЭС доведут до суда: "сядете, аж загудит за вами"

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства, передает "РБК-Украина".

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"Обыски проведены в 19 территориальных СЭС. Мы доведем это дело до приговора суда. Я хочу предупредить всех чиновников - сядете, аж загудит за вами... Делать схемы и паразитировать на развитии бизнеса мы не позволим", - подчеркнул глава Кабмина.

Как ранее сообщали в НАБУ, в Госсанэпидслужбе организовали схему завладения бюджетными средствами под видом выделения премий.

Напомним, 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств был задержан главный санитарный врач Украины Святослав Протас. Вместе с ним был задержан начальник департамента Санитарной службы Украины Александр Чепурный. Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, ведутся допросы 19 главных санитарных врачей областей, «часть из которых также будут задержаны».