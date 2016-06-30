Украина не будет обсуждать изменения Соглашения об ассоциации с ЕС - Климкин

Об этом сообщает Lb.ua.

«Что касается разговоров о внесении изменений в текст Соглашения, то мы их не ведем и вести не собираемся, а такие изменения невозможны как без нашего согласия, так и согласия всех стран-членов ЕС», - заявил Климкин.

Таким образом он прокомментировал просьбу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте к лидерам ЕС предоставить «юридически обязывающие» гарантии, что опасения его страны относительно соглашения об ассоциации ЕС и Украины будут учтены.

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По словам министра, он на самом деле совсем «не завидует правительству Нидерландов».

«Оно оказалось в сложном, в некотором роде - двусмысленном положении. Это был первый в истории страны подобный референдум, который стал возможен благодаря законодательству, которое вступило в силу лишь в прошлом году. Во-вторых, референдум состоялся уже после ратификации Соглашения нидерландским парламентом, избранным всеми гражданами этой страны. На самом же референдуме «нет» сказало менее 20% избирателей», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Єврсоюзом будет не раньше конца июня.