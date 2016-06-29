Онищенко заявил о готовности идти в суд и "доказывать свою невиновность"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает представление ГПУ о предоставлении согласия на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Онищенко назвал "полной чушью" предоставленные Генпрокуратурой объяснения по делу. "То, что у нас называется коммерческой деятельностью, - сегодня это все перевернули в криминальные действия", - сказал депутат.

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По его словам, он не хочет прятаться от никаких следственных действий. "Я готов идти в открытый судебный процесс, я готов получать подозрение и идти в суд, чтобы доказывать свою невиновность", - заявил Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.

На следующий день антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий лично принес представление в парламент.

Онищенко подозревают в "создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.