В Минске представители боевиков присоединились к заседанию Трехсторонней контактной группы
15:38, 29 июня 2016Политика
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В Минске представители контролируемых Россией боевиков присоединились к заседанию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.
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"Идет встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня встреча Трехсторонней контактной группы началась около 13:00 по киевскому времени.
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