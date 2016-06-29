В Минске представители боевиков присоединились к заседанию Трехсторонней контактной группы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

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"Идет встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня встреча Трехсторонней контактной группы началась около 13:00 по киевскому времени.