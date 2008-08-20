Тарасюк сравнил войну на Кавказе с терактами 11 сентября 2001 года

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что российско-грузинский конфликт можно сравнить по последствиям с терактами в США 11 сентября 2001 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола “Конфликт на Кавказе: нужна ли Украине новая стратегия безопасности?”.

“Войну на Кавказе, по моему мнению, можно по последствиям сравнить разве что с событиями 11 сентября 2001 года. Эти события коренным образом изменили подходы к понятиям «безопасность граждан, государства» и «коллективная безопасность», - сказал депутат.

По словам Б.ТАРАСЮКА, российская сторона умело манипулирует терминами “принуждение к миру”, “гуманитарная катастрофа”, “этнические чистки”, “геноцид”. Он отметил, что это при том, что Россия отказывается признать геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 гг.

Б.ТАРАСЮК отметил, что события на Кавказе еще раз подтвердили, что так называемое миротворчество, которым якобы занималась Россия, - это прикрытие. Он напомнил, что в 1992 году, когда в рамках СНГ принималось решение о проведении миротворческой операции на Кавказе, Украина отказалась от участия в этой операции, поскольку “принцип этой операции противоречит принципам проведения миротворческих операций ООН и ОБСЕ”.

Он отметил, что события в Грузии показали, насколько Россия использует информационную войну для того, чтобы исказить причины и течение этой войны.

Краткосрочными последствиями событий в Грузии, по мнению Б.ТАРАСЮКА, являются страдания мирного населения и международная изоляция России. Примером такой изоляции, по его словам, является вчерашнее заседание Совета НАТО.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, конфликт высветил циничное игнорирование Россией норм международного права, неуважение к территориальной целостности и суверенитету государства.

Среди долгосрочных последствий Б.ТАРАСЮК отметил пересмотр отношений как отдельными государствами, так и международными организациями отношений с Россией. “Среди долгосрочных последствий войны следует ожидать большего внимания на национальном и региональном уровне к вопросам безопасности - это пересмотр военной доктрины, вопросы, связанные с вооружением”, - добавил он.

Б.ТАРАСЮК также считает вполне очевидным, что ситуация в Грузии высветила то, что Черноморский флот РФ и его пребывания на территории Украины представляют опасность для национальной безопасности Украины.

По его словам, размещение американских систем ПРО на территории Польши и Чехии - это не те вопросы, которые могут представлять опасность для Украины.

По убеждению Б.ТАРАСЮКА, Украина может приобщиться к миротворческой миссии на Кавказе, но для этого должны быть соответствующие условия: согласие страны, на территории которой будет проводиться миротворческая операция, и четкий мандат Совета безопасности ООН или ОБСЕ.