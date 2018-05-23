Кому мешал Чалый и кто его заменит?
Молодым евроатлантическим волкам из Секретариата мешает конкуренция с такими дипломатами, как Чалый... Даже недруги Чалого признают его квалификацию...Экспертные оценки
Во вторник появилась информацияо том, что из президентского Секретариата уходит заместитель его руководителя Александр Чалый. Человек, который отвечал за внешнюю политику в президентской канцелярии. Среди вероятных преемников Чалого называют кандидатуры Андрея Веселовского, Константина Грищенко и Александра Моцика. С чем связана его отставка, мы спросили у экспертов.
Андрей Ермолаев, политолог: МОЛОДЫМ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИМ ВОЛКАМ ИЗ СЕКРЕТАРИАТА МЕШАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ С ТАКИМИ ДИПЛОМАТАМИ, КАК ЧАЛЫЙ
МОЛОДЫМ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИМ ВОЛКАМ ИЗ СЕКРЕТАРИАТА МЕШАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ С ТАКИМИ ДИПЛОМАТАМИ, КАК ЧАЛЫЙИзвестно, что господин Чалый является одним из наиболее опытных дипломатов, причем дипломатов-интеллектуалов. Он является сторонником так называемого активного нейтралитета. Эту идею он продвигал как политик, как бывший дипломат и как интеллектуал, который может ее обосновать.
Соответственно его сотрудничество с президентской командой, как по мне, было связано не только с его профессиональными способностями как дипломата, а также с его взглядами.
Следовательно, увольнение Чалого по собственному желанию свидетельствует, возможно, о том, что его взгляды все меньше устраивают окружение Президента, и вероятно, самого Президента. Это не может не огорчать. Тем более что его увольнение состоялось в период такой резкой активизации внешней политики Украины. Я бы даже сказал, что произошел прыжок на запад.
Однако, следует заметить, что прыжок опять же происходит в условиях существенного обострения отношений с Россией. Которая все больше превращается в нашего противника – экономического и геополитического. Это в условиях реальной угрозы, как минимум, торговой войны, а как максимум – утраты Великого договора о дружбе.
Кроме того, Александр Чалый после дипломатической карьеры работал на руководящих должностях в Индустриальном союзе Донбасса. ИСД – это одна из влиятельных промышленно-финансовых групп, которая была приближена к Президенту, более того, поддерживала оранжевый выбор. Но в последнее время представители этой мощной промышленной группы в большей степени ориентированы на госпожу Тимошенко. А один из основателей группы даже занял должность среди советников премьер-министра (бывший секретарь СНБО Виталий Гайдук. – Авт.).
Я не исключаю, что такая корпоративная связь Чалого с ИСД могла также повлиять на определенные интриги в среде президентской администрации.
Убежден, что большую роль сыграли интриги в окружении Президента. Судя по последним заявлениям и активности Секретариата, подрастают такие себе молодые евроатлантические волки. Понятно, что им конкуренция с такими дипломатами, как Чалый, мешает. Думаю, что последнее слово было именно за этими молодыми карьеристами, которые делают себе карьеру на евроатлантической доктрине.
Если Грищенко будет отозван с нынешней должности посла Украины в России, то это будет не повышение для него, а определенная кадровая репрессия. Потому что в условиях охлаждения отношений с Россией смена Грищенко на другого дипломата может привести к еще большей эскалации отношений. Мне кажется, что Грищенко сейчас на своем месте. Как по мне, это будет слабая компенсация для Грищенко.
Другие фигуры мне кажутся менее весомыми и интересными с точки зрения дипломатического калибра.
Вадим Карасев, политолог: ЧАЛЫЙ ДАВНО ХОТЕЛ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ЧАЛЫЙ ДАВНО ХОТЕЛ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕДумаю, здесь двустороннее движение. Чалый плодотворно поработал в Секретариате Президента, но сейчас ситуация ускоряется настолько, что внешняя философия Чалого, который был сторонником прагматичной, нейтралистической внеблоковой дипломатии, начал все больше расходиться с мировоззренческой и философской основой внешней политики Президента. Который делает акцент на интеграцию коллективной безопасности.
Потому, как по мне, в таких разногласиях Чалому стало довольно некомфортно работать. Тем более, насколько мне известно, он желал заняться новыми проектами, в том числе и в системе внешней политики: разрабатывать новые философские подходы, новые доктрины.
Именно здесь нужно искать обстоятельства, которые привели к такой, я бы все-таки сказал, добровольной отставке. Думаю, он написал заявление без каких-либо обид. Также обид нет у Секретариата на него.
Грищенко – профессиональный человек, профессиональный дипломат. Внешнюю политику определяет сам Президент. И ни Чалый, ни тем более Грищенко, который, возможно, станет на место Чалого, не определяют внешнюю политику, – они являются только профессионалами, профессиональными исполнителями.
Грищенко, думаю, дополнит на оперативном, операционном уровне ту внешнеполитическую доктрину, которую определяет Президент.
Вступление в НАТО или не в НАТО определяется принципами внешней политики Украины, законом о национальной безопасности и Президентом Украины.
Олесь Доний, народный депутат, политолог: ДАЖЕ НЕДРУГИ ЧАЛОГО ПРИЗНАЮТ ЕГО КВАЛИФИКАЦИЮ
ДАЖЕ НЕДРУГИ ЧАЛОГО ПРИЗНАЮТ ЕГО КВАЛИФИКАЦИЮЗаметно, что во властной коалиции усиливается конкуренция за право баллотирования от всего оранжевого лагеря на должность следующего Президента Украины.
У Тимошенко и Ющенко постепенно идет формирование команд – соответственно заостряется конкуренция не только между этими двумя политиками, но и внутренняя конкуренция за право быть более близким к одному из этих двух лидеров.
Даже недруги Чалого признают его квалификацию, его авторитет. И понятно, что в известной мере это будет потеря для команды Ющенко, но команда Президента пошла на этот шаг сознательно.
Оранжевая коалиция, занимаясь внутренними дрязгами, позволяет слабеть всей власти. А этим пользуется третья сила.
Анализировать из-за чего это произошло? Не знаю, насколько это целесообразно. Пусть выскажется сам Чалый.
Грищенко сегодня стал одним из фаворитов и занял чрезвычайно важную должность: сразу из «теневого правительства» Януковича (с “министра иностранных дел”. – Авт.) пошел на одну из ведущих дипломатических должностей. Очевидно, правы и политические эксперты, которые утверждают, что Грищенко, – один из многих мостиков, вместе с Раисой Богатиревой, которые соединяют команду Президента с оппозицией.
Поэтому можно допустить, что Виктор Ющенко может быть кандидатом от более широкой коалиции, чем лишь от ЕЦ и НСНУ. То есть при определенных условиях Ющенко может быть кандидатом в Президенты от коалиции национального единства, которую бы поддержали, по замыслу организаторов, оранжевые и бело-голубые. По крайней мере такой замысел у части политиков есть, о нем уже даже четко высказываются некоторые “регионалы”, например, Толстоухов.
Однако от замысла до реализации довольно большой путь. Ющенко для бело-голубых слишком радикальный политик, и есть сомнения, что этот радикализм можно уменьшить присутствием возле него бывших бело-голубых политиков.
Опрашивала Ксения Лесив