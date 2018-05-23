Кому мешал Чалый и кто его заменит?

Во вторник появилась информацияо том, что из президентского Секретариата уходит заместитель его руководителя Александр Чалый. Человек, который отвечал за внешнюю политику в президентской канцелярии. Среди вероятных преемников Чалого называют кандидатуры Андрея Веселовского, Константина Грищенко и Александра Моцика. С чем связана его отставка, мы спросили у экспертов.

Андрей Ермолаев, политолог: МОЛОДЫМ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИМ ВОЛКАМ ИЗ СЕКРЕТАРИАТА МЕШАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ С ТАКИМИ ДИПЛОМАТАМИ, КАК ЧАЛЫЙ Известно, что господин Чалый является одним из наиболее опытных дипломатов, причем дипломатов-интеллектуалов. Он является сторонником так называемого активного нейтралитета. Эту идею он продвигал как политик, как бывший дипломат и как интеллектуал, который может ее обосновать.

Соответственно его сотрудничество с президентской командой, как по мне, было связано не только с его профессиональными способностями как дипломата, а также с его взглядами.

Следовательно, увольнение Чалого по собственному желанию свидетельствует, возможно, о том, что его взгляды все меньше устраивают окружение Президента, и вероятно, самого Президента. Это не может не огорчать. Тем более что его увольнение состоялось в период такой резкой активизации внешней политики Украины. Я бы даже сказал, что произошел прыжок на запад.

Однако, следует заметить, что прыжок опять же происходит в условиях существенного обострения отношений с Россией. Которая все больше превращается в нашего противника – экономического и геополитического. Это в условиях реальной угрозы, как минимум, торговой войны, а как максимум – утраты Великого договора о дружбе.

Кроме того, Александр Чалый после дипломатической карьеры работал на руководящих должностях в Индустриальном союзе Донбасса. ИСД – это одна из влиятельных промышленно-финансовых групп, которая была приближена к Президенту, более того, поддерживала оранжевый выбор. Но в последнее время представители этой мощной промышленной группы в большей степени ориентированы на госпожу Тимошенко. А один из основателей группы даже занял должность среди советников премьер-министра (бывший секретарь СНБО Виталий Гайдук. – Авт.).

Я не исключаю, что такая корпоративная связь Чалого с ИСД могла также повлиять на определенные интриги в среде президентской администрации.

Убежден, что большую роль сыграли интриги в окружении Президента. Судя по последним заявлениям и активности Секретариата, подрастают такие себе молодые евроатлантические волки. Понятно, что им конкуренция с такими дипломатами, как Чалый, мешает. Думаю, что последнее слово было именно за этими молодыми карьеристами, которые делают себе карьеру на евроатлантической доктрине.

Если Грищенко будет отозван с нынешней должности посла Украины в России, то это будет не повышение для него, а определенная кадровая репрессия. Потому что в условиях охлаждения отношений с Россией смена Грищенко на другого дипломата может привести к еще большей эскалации отношений. Мне кажется, что Грищенко сейчас на своем месте. Как по мне, это будет слабая компенсация для Грищенко.

Другие фигуры мне кажутся менее весомыми и интересными с точки зрения дипломатического калибра.

Вадим Карасев, политолог: ЧАЛЫЙ ДАВНО ХОТЕЛ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ Думаю, здесь двустороннее движение. Чалый плодотворно поработал в Секретариате Президента, но сейчас ситуация ускоряется настолько, что внешняя философия Чалого, который был сторонником прагматичной, нейтралистической внеблоковой дипломатии, начал все больше расходиться с мировоззренческой и философской основой внешней политики Президента. Который делает акцент на интеграцию коллективной безопасности.

Потому, как по мне, в таких разногласиях Чалому стало довольно некомфортно работать. Тем более, насколько мне известно, он желал заняться новыми проектами, в том числе и в системе внешней политики: разрабатывать новые философские подходы, новые доктрины.

Именно здесь нужно искать обстоятельства, которые привели к такой, я бы все-таки сказал, добровольной отставке. Думаю, он написал заявление без каких-либо обид. Также обид нет у Секретариата на него.

Грищенко – профессиональный человек, профессиональный дипломат. Внешнюю политику определяет сам Президент. И ни Чалый, ни тем более Грищенко, который, возможно, станет на место Чалого, не определяют внешнюю политику, – они являются только профессионалами, профессиональными исполнителями.

Грищенко, думаю, дополнит на оперативном, операционном уровне ту внешнеполитическую доктрину, которую определяет Президент.

Вступление в НАТО или не в НАТО определяется принципами внешней политики Украины, законом о национальной безопасности и Президентом Украины.

Олесь Доний, народный депутат, политолог: ДАЖЕ НЕДРУГИ ЧАЛОГО ПРИЗНАЮТ ЕГО КВАЛИФИКАЦИЮ Заметно, что во властной коалиции усиливается конкуренция за право баллотирования от всего оранжевого лагеря на должность следующего Президента Украины.

У Тимошенко и Ющенко постепенно идет формирование команд – соответственно заостряется конкуренция не только между этими двумя политиками, но и внутренняя конкуренция за право быть более близким к одному из этих двух лидеров.

Даже недруги Чалого признают его квалификацию, его авторитет. И понятно, что в известной мере это будет потеря для команды Ющенко, но команда Президента пошла на этот шаг сознательно.

Оранжевая коалиция, занимаясь внутренними дрязгами, позволяет слабеть всей власти. А этим пользуется третья сила.

Анализировать из-за чего это произошло? Не знаю, насколько это целесообразно. Пусть выскажется сам Чалый.

Грищенко сегодня стал одним из фаворитов и занял чрезвычайно важную должность: сразу из «теневого правительства» Януковича (с “министра иностранных дел”. – Авт.) пошел на одну из ведущих дипломатических должностей. Очевидно, правы и политические эксперты, которые утверждают, что Грищенко, – один из многих мостиков, вместе с Раисой Богатиревой, которые соединяют команду Президента с оппозицией.

Поэтому можно допустить, что Виктор Ющенко может быть кандидатом от более широкой коалиции, чем лишь от ЕЦ и НСНУ. То есть при определенных условиях Ющенко может быть кандидатом в Президенты от коалиции национального единства, которую бы поддержали, по замыслу организаторов, оранжевые и бело-голубые. По крайней мере такой замысел у части политиков есть, о нем уже даже четко высказываются некоторые “регионалы”, например, Толстоухов.

Однако от замысла до реализации довольно большой путь. Ющенко для бело-голубых слишком радикальный политик, и есть сомнения, что этот радикализм можно уменьшить присутствием возле него бывших бело-голубых политиков.

Опрашивала Ксения Лесив