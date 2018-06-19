Вехи недели. Асимметричный Порошенко, предусмотрительный Гройсман и почкующаяся оппозиция

Хотя парламент пребывает в несессионном режиме накануне июльского предотпускного спурта, тема возможного голосования за закон о местных выборах в ОРДЛО упрямо пробивает себе дорогу в информационном пространстве. Запевалами уже традиционном становятся бдительные депутаты от «Самопомощи», а дальше уже – дело техники. Петр Порошенко не стал вступать в дискуссию со своими подозрительными критиками, а предпочел посетить «Республику Мост» в непосредственной близости от линии соприкосновения с боевиками. Там он не только угостил украинских военных клубникой и черешней, но и вручил заслуженные награды отличившимся бойцам, и подписал указ о демобилизации призванных в пятую волну мобилизации. Получилось весьма убедительно, но до середины июля, вернее, старательно проталкиваемой даты 14 июля многие сограждане будут в напряжении.

Василий Грицак тем временем довольно обстоятельно подвел итоги годичного пребывания на посту председателя СБУ, в частности, рассказав о спецоперации по нейтрализации сепаратистов в Одессе. Получилось не только интересно, но и информационно насыщенно, из серии «информации к размышлению» для тех, кто умеет анализировать. Украина продолжает бороться с Россией всеми доступными методами, и уже давно не только оборонительные сооружения или огневая мощь являются определяющими в этом противостоянии. К примеру, политические шараханья Надежды Савченко, успевшей стать символом противодействия России, способны дезориентировать многих и дать возможность добиться своих целей противникам независимой Украины.

Владимир Гройсман после визита в Соединенные Штаты попытался донести его результаты до сограждан в привязке к украинским реалиям. Готовность премьер-министра всячески поддерживать предпринимателей зиждется не только на его жизненном опыте, но и на осознании того, что только малый и средний бизнес сегодня способен не просто обеспечить экономический рост, но и подвинуть олигархов от рычагов управления страной. Смогут ли парламентарии разделить оптимистический настрой Гройсмана – вопрос, скорее, риторический, поскольку большинство из них живет исключительно сегодняшним днем.

Умелые популисты хорошо изучили особенности национального характера, и ловким кульбитом в случае необходимости перескакивают из лагеря непримиримых критиков власти в стан преследуемых ею. Случайное обнаружение нескромной «хатинки» Олега Ляшко в большинстве европейских стран стоило бы политику проблем, особенно после уточнения, что такие хоромы он арендует за 5000 гривен в месяц, но многие украинцы и дальше продолжают верить красноречивому радикалу.

Правда, новые оппозиционные силы не заставляют политиков старой формации действовать более осмысленно. В конце прошлой недели стало понятно, что попытки создать единый политический проект при участии несогласных с президентской линией членов фракции БПП, главы Одесской ОГА, ряда прогрессивно мыслящих чиновников и парочки экс-заместителей генерального прокурора не получится. Придется прогрессивной общественности снова выбирать объекты своих симпатий из старых лиц, а Минюсту – пересматривать количество позиций в списке зарегистрированных политических сил. Праволиберальная идея в украинских реалиях звучит, к сожалению, несколько утопично для овладения массами, а стать ее носителями – означает собрать даже не принадлежащий себе негатив.

Евгений Магда