Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит вопрос о назначении новых членов ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламент рассмотрит вопрос о назначении новых членов ЦИК после достижения «взаимопонимания между фракциями».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга перед началом Форума местного развития в Трускавце, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер отметил, что вопрос о назначении членов ЦИК зависит от взаимопонимания между парламентскими фракциями. Он напомнил, что председатели некоторых фракций обратились в профильный комитет с просьбой перенести рассмотрение соответствующих постановлений в связи с необходимостью завершить консультации.

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«Для меня подобное обращение председателей фракций является важным аргументом, потому что худшее, что мы могли бы сделать, - это отозвать старых членов ЦИК и не избрать новых. Это привело бы к параличу Центральной избирательной комиссии», - сказал Парубий.

Он отметил, что «пока не будет в зале политического консенсуса по этому вопросу, пока не будет взаимопонимания и будет опасность, что мы можем провалить избрание, это может представлять угрозу и для промежуточных выборов, которые сейчас должны состояться, и в целом для функционирования Центральной избирательной комиссии».

«Поэтому я буду ждать понимания между фракциями парламента, и после того, как это понимание будет найдено, когда оно будет мне положено на стол, после этого этот вопрос безотлагательно будет внесен в зал», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790).

Согласно проекту постановления №4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.