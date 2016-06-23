В Украине анонсировали очередной иск в ЕСПЧ против РФ, на этот раз - из-за событий на Донбассе 2015-2016 годов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас готовится жалоба, которая будет касаться конца 2015 и 2016 годов. Возможно, мы будем ее подавать где-то осенью, потому что у нас такие периоды, мы их по году делаем, для того, чтобы они примерно были одинаковы по своему весу", - заявила она.

Читайте такжеЦена за аннексию Крыма: Украина требует от России деоккупации и денежной компенсации, озвучила суммуРанее в Минюсте сообщили, что Украина подала четыре иска против России в Европейский суд по правам человека.

Первый иск Украины к России был подан в марте 2014 года за аннексию Крыма.

Напомним, 19 апреля Конституционный суд РФ впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения Страсбургского суда. Тогда суд постановил, что ЕСПЧ нарушил суверенитет страны требованием предоставить избирательные права осужденным.