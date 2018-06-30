Изменила ли Украине Юлия Тимошенко?

Секретаріаті Президента вважають , что ответ на этот сакраментальный и уже достаточно привычный для украинского политикума вопрос является положительным. Заместитель главы СП Андрей Кислинский, известный своей личной близостью к Президенту Ющенко, заявил, что доказательства государственной измены и политической коррупции премьера Тимошенко переданы в правоохранительные органы. Для детального изучения. Ну и, по-видимому, для „оргвыводов”...

От изложения основных моментов переданных (в СБУ?) материалов волосы становятся дыбом. Мол, продалась Юлия Владимировна не задешево – за целый миллиард (!) долларов. Именно столько якобы выделил Кремль на реализацию поддержки кандидатуры Тимошенко на пост Президента Украины. А „газовая принцесса” и ее БЮТ вместо этого должны хранить мертвое молчание по поводу конфликта в Грузии. И вообще – „системно работать на Россию”.

Уже и штаб предвыборный создан в Москве. Во главе его, по словам Кислинского, злой гений украинской политики Виктор Медведчук, а рядом – верный олигарх Григорий Суркис, юрист Александр Задорожный, донецкий отступник Сергей Клюев и профессор Дмитрий Табачник, который будет заниматься „гуманитарными проектами”. То есть, все те, кто в 2004 году поддержали Януковича, теперь переключились на новую пророссийскую кандидатуру.

Зловещий штаб уже начал свою коварную работу в горах далекой Сардинии, где и находится якобы в настоящее время Юлия Владимировна с ближайшим окружением. К реваншистам присоединился в субботу даже Леонид Даниилович (зря ли столько слухов ходит о его скором возвращении в большую политику)?

Так и подмывает вслед за большим Станиславским сказать – „не верю!”

Ну очень уж наворочено, словно в плохом детективе.

Но... Есть факты, которые Тимошенко так и не объяснила обществу. В первую очередь, упрямое молчание относительно российской агрессии на территорию Грузии. Линия защиты, выстроенная штабом ЮВТ, выглядит неубедительно. Мол, Президент у нас отвечает за внешнюю политику, то пусть он и комментирует. А Юля помолчит. Но еще совсем недавно Тимошенко ездила в Европу и комментировала там самые разнообразные информповоды, нисколько не перенимаясь тем, что заступает на президентское поприще. На это накладывается суперосторожная позиция относительно вступления в НАТО – „как народ скажет, так и я”. Ну совсем а-ля Янукович. А о чем с Путиним так долго беседовали недавно тет-а-тет? А что это была за загадочная поездка в Москву в 2005 году? За какие заслуги закрыли дело в российской прокуратуре?

А потому приходится подозревать, что в пресс-релизе Секретариата вместе с откровенными фантазиями (Задорожный уже успел заявить, что в последнее время вообще из Киева не выезжал, и это легко проверить) содержится также информация, имеющая, так сказать, связи с объективной реальностью. Насколько крепкими являются эти связи, могут продемонстрировать лишь те материалы, которые СП передал стражам порядка. Почему-то у автора есть сильное подозрение, что вскоре часть их должна „просочиться” в информационное пространство.

Возникает закономерный вопрос: почему этот жесткий информационный наезд СП осуществил в неподходящий с точки зрения донесения информации к ее потребителю время? Вторая декада августа, отпускная кампания в разгаре, жара, народ на дачах и водоемах, по телевизору смотрит по большей части олимпиаду и сводки о российско-грузинской войне. Объяснением может быть информация, полученная автором от знакомых в центральном аппарате БЮТ: якобы там готовили информационную спецоперацию против Ющенко и его родственников. На сентябрь были намечены выбросы материалов, которые должны были засвидетельствовать якобы коррумпированность старшего брата главы государства. Конечно, это бы сильно ударило по Президенту и расчистило дорогу к президентству для Тимошенко. Возможно, потому и нанесла свой удар команда Президента на опережение.

Непрямое подтверждение этой версии – последний абзац заявления Кислинского: „Не должно удивлять, если мы станем свидетелями разнузданной информационной кампании, потока лжи и шумовых эффектов типа новой политической реформы или попыток импичмента Президента”.

Есть определенный юмор в том, что против Тимошенко использовали ее собственное любимое оружие. Ведь в свое время Юлия Владимировна гневно обвиняла в государственной измене Виктора Януковича и экс-министра ТЭК Юрия Бойко. Правда, без особых результатов.

Не очень верится в то, что у президенстких „нукеров” имеется такая доказательная база, которая дала бы возможность достичь реальных юридических результатов. Например, опять засадить ЮВТ в Лукьяновку. Тем более, она опять может оттуда выйти с политическими гешефтами. Скорее заявление от Секретариата является элементом сугубо информационной войны. Теперь для Юли создаются определенные трудности. Молчать дальше? Тогда ежедневно будут утверждать, что „молчание есть знак согласия”. Оправдываться? Занятие достаточно бесперспективное, народ у нас привык, что дыма без огня не бывает, оправдывается, значит, что-то было. Остается самой переходить в информационное наступление и использовать подготовленные материалы.

Но момент для этого далеко не оптимальный. Теперь „наезды” на родственников Президента будут выглядеть лишь как ответ на обвинение в ее адрес, как месть. И это в то время, когда у Юли через ее „российско-грузинское молчание” оказалась разочарованной значительная часть ее базового электората на Западе Украины. Достаточно почитать „коменты” на Интернет-форумах, чтобы убедиться в этом. Потому в большой мере информационные выбросы против Ющенко будут нивелированы.

Но Юлии Владимировне не привыкать выбираться из тяжелых ситуаций. Ее штаб должен был припасти на подобные случаи какие-то нестандартные ходы...

Николай Писарчук