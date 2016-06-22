Автор доклада в ПАСЕ: Россия намеренно затягивает конфликт на Донбассе

Чешский депутат ПАСЕ Кристина Зеленкова (Альянс либералов и демократов за Европу) в интервью DW рассказала, что сначала название документа было сформулировано так: "Политические последствия кризиса в Украине". Однако в процессе работы над текстом слово "кризис" было заменено словом "конфликт". Ведь, по словам Зеленковой, "кризис" означает наличие внутренних проблем в самой Украине.

"На самом деле мой доклад о том, какие последствия имеет для Украины внешняя военная агрессия России", - пояснила она.

Действия России оказали чрезвычайно негативное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Украине, констатировала депутат ПАСЕ.

"Цель, которую преследует российская власть, - дестабилизация Украины", - приходит к выводу Зеленкова.

Она считает, что международные санкции различных уровней является пока что самым действенным механизмом влияния на Кремль, однако выразила сожаление, что правительства европейских стран уже не имеют единой позиции по этому поводу.

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По мнению Зеленковой, Россия умышленно избегает международного диалога по поиску путей урегулирования конфликта на Донбассе.

"В процессе подготовки доклада мне ни разу не удалось встретиться ни с членами российской делегации в ПАСЕ, ни с другими российскими политиками, чтобы услышать их точку зрения и собрать информацию для моего доклада, которій я пыталась сделать как можно более объективным", - рассказала Зеленкова.

Международному сообществу не стоит возлагать оптимистичные исповедание на обновленный диалог с Москвой после выборов в Госдуму РФ, которые должны пройти этой осенью, считает депутат ПАСЕ. Ведь выборы вряд ли кардинально изменят политическую ситуацию в России и сформируют ту силу, которая начнет диалог с Украиной".

"Такого желания и воли российской стороны я не вижу", - констатировала Зеленкова.

По ее словам, российская сторона демонстрирует все меньше интереса "решить украинский конфликт мирным путем".

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Зеленкова также отмечает, что если в начале работы над докладом она квалифицировала события на Донбассе как "гибридную аннексию", то сейчас она убеждена, что это открытая российская аннексия, потому что на украинско-российской границе со стороны РФ "сосредоточены десятки тысяч российских солдат".

"Мы критикуем украинскую власть за отсутствие воли к имплементации реформ, борьбы с коррупцией, нам не нравятся действия прокуратуры или то, как действует судебная система, однако мы прекрасно понимаем, что все эта ситуация в большой степени объясняется тем, что Россия не хочет отвести свои войска и прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнула Зеленкова.