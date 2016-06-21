Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о политических последствиях конфликта в Украине

Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук сообщила на своей странице в Facebook.

"Политический комитет ПАСЕ поддержал проект резолюции о Политических последствиях конфликта в Украине", подготовленный нашим другом – депутатом из Чехии Кристиной Зеленковой. Нам удалось отбить несколько деструктивных поправок от социалистов из Нидерландов", – написала Залищук.

Она отметила, что резолюция оценивает ситуацию в Украине в продолжение трех резолюций, принятых ПАСЕ в 2014 и 2015 годах, которые наложили санкции на российскую делегацию.

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Залищук также сообщила, что резолюция среди прочего напоминает о нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины, аннексии Крыма со стороны России и ее поддержке боевиков, а также обращает внимание на ухудшение ситуации в Крыму с правами человека и репрессивные меры в отношении крымских татар.

При этом в документе приветствуется освобождения Надежды Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко и звучит призыв к освобождению всех остальных заложников. Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность, что российские действия в рамках конфликта подорвали стабильность и безопасность на всем континенте. Отдельно резолюция упоминает, что дискуссия о санкциях разделяет Европейский Союз и угрожает его единству, - добавила нардеп.

По словам Залищук, резолюция должна быть проголосована Ассамблеей.