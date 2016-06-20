Порошенко уволил посла в Турции, причины не указаны
14:27, 20 июня 2016Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Сергея Корсунского с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турецкой Республике.
Порошенко уволил посла в Турции / president.gov.ua
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий указ президент подписал 18 июня.
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В то же время причины увольнения посла в соответствующем указе не указаны.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил послов Украины в Малайзии, Норвегии, Шри-Ланке, Брунее и Танзании.
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