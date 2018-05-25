Ползучее "вступление" Украины в НАТО

Североатлантическому альянсу следует оценить возможность «более устойчивого военного присутствия НАТО» в Черноморском регионе. Уверенность в этом заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу высказал в Софии на встрече Атлантического клуба в рамках конференции по обеспечению безопасности в Черном море.

По словам Вершбоу, дело в том, что альянс столкнулся со стратегическими угрозами одновременно с двух разных направлений. Первое – нестабильность у южных рубежей альянса «угрожает перекинуться на его территорию в виде терроризма и неконтролируемой миграции». Второе – агрессивные действия России, которая «бросает вызов международному закону и суверенитету государств-соседей». В частности, в НАТО обеспокоены применением Россией в Крыму систем A2AD (Аnti-Access Area-Denial - зона закрытого доступа), позволяющих, с помощью минимальных ресурсов, создать барьер, который, к примеру, сделает невозможным пребывание иностранных военных кораблей и подлодок в акватории Черного моря.

Читайте такжеУкраина, Румыния и Болгария хотят создать совместную военную бригаду - Порошенко

Эта озабоченность понятна в контексте того, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже отмечал: НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черном море. В первую очередь, речь идет о «военно-морских силах, а также средствах разведки и возможностях о переброски подкреплений». Но, учитывая, что в Черноморском регионе сосредоточены ряд замороженных конфликтов, сходятся несколько маршрутов транзита энергоресурсов, планируется также организовать наблюдение с самолетов-радаров AWACS, базирующихся в Румынии, Болгарии и Турции.

В условиях продолжающейся агрессии со стороны России, для укрепления безопасности в Черном море, не против присоединиться к флотилии под руководством Организации североатлантического договора и Украина. Об этом на прошлой неделе заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом в Бухаресте: «Мы рассматриваем совместную инициативу по созданию черноморской флотилии под руководством НАТО с целью усиления присутствия альянса и укрепления безопасности в Черном море. Украина с удовольствием присоединится к этой инициативе…».

В свою очередь, позиция России в этом вопросе предельно проста: попыток увеличения военного присутствия в Черном море внерегиональных держав РФ не потерпит. «Черное море - величина постоянная, как и страны, которые его окружают. Мы знаем, что из черноморских держав Болгария, Румыния, Турция являются морскими державами и у них есть флоты, которые находятся в Черном море. Складывай их в группировку, не складывай - это дело военных», - отметил постпред России при НАТО Александр Грушко.

Однако, по его словам, режим конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море должен оставаться незыблемым и «не должно предприниматься никаких попыток изменить этот режим таким образом, чтобы сделать более весомым возможности для присутствия внерегиональных держав в Черном море».

«Флотилия свободы»

Любопытно, что с инициативой создания черноморской флотилии НАТО выступила Румыния, которую довольно трудно назвать «внерегиональной державой» в Черном море. Другой вопрос, насколько серьезно к этой идее отнесутся в Альянсе. И как быстро она может быть реализована. Дело в том, что, по словам политолога-международника Тараса Чорновила, Румыния не может похвастаться авторитетом среди членов НАТО настолько, чтобы ее инициативы рассматривались Альянсом как первоочередные. «Однако есть ряд обстоятельств, которые все-таки дают надежду, что эта инициатива найдет поддержку. В первую очередь – это угрожающая ситуация в акватории Черного моря, провокационное поведение российских вооруженных сил и понимание того, что лучше сделать определенные превентивные действия, чем потом хаотично искать выход из сложившейся ситуации», - считает он.

Собственно, возможные агрессивные действия в отношении Болгарии или Румынии заставят НАТО реагировать. Но реагировать постфактум гораздо хуже, нежели изначально создать условия для предотвращения агрессии в принципе.

Именно в этом контексте, по словам политолога, и следует рассматривать идею создания боеспособного флота в Черном море. «Своим присутствием он мог бы остановить любые провокационные действия», - уверен Чорновил.

Военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский также отмечает, что создание такой флотилии будет играть на руку появлению паритетного баланса сил в Черном море. И, естественно, присоединение Украины к такому формированию выглядит вполне разумным. Но только в перспективе. Поскольку, на сегодняшний день, присоединяться к флоту НАТО нам особо не с чем. «На данный момент мы можем принять участие в флотилии НАТО тем, что у нас есть, например, украинским фрегатом «Гетман Сагайдачный, - считает Сунгуровский. - Впоследствии, если такая флотилия будет создана, думаю, на развитие оперативных возможностей флотилии будут предусматриваться средства из бюджета НАТО. То есть, Украина может получить дополнительный источник ресурсов на развитие своего ВМФ».

Проблемные вопросы

В принципе, эта флотилия «может быть создана на базе уже существующего BLACKSEAFOR, о чем упоминал Петр Порошенко». «Но дело в том, что в него входит и Россия», - говорит эксперт.

Вместе с тем, исключение России из BLACKSEAFOR требует значительно политической воли от других участников. Точно также, как этого требует и создание абсолютно нового объединения под эгидой НАТО. «Необходимо определить, зачем эта флотилия создается, какими силами и средствами, какие риски несет создание такого формирования, - отмечает он. - Все это должно быть вынесено на политический уровень причерноморских стран, а, после этого, на уровень НАТО».

И в этом контексте замечания России относительно возможного создания подобной флотилии вовсе не лишены смысла. Другими словами, если речь идет о создании объединения на основе военно-морских сил только государств Причерноморья, то эти силы будут достаточно ограниченными. Если же речь идет о привлечении к этому формированию военно-морских сил других государств НАТО, то этот вопрос нужно решать в рамках договоров по черноморским проливам. «Если эта флотилия будет постоянно действующим организмом, то вопрос должен решаться с Турцией в рамках договоров по черноморским проливам. По конвенции Монтре, корабли не черноморских государств могут заходить в акваторию Черного моря только на ограниченное время», - пояснил Сунгуровский.

Выход из этой ситуации, по мнению Чорновола – в дополнительном финансировании со стороны НАТО для создания новых единиц такой флотилии в рамках черноморских государств. В том числе, Украины, которая давно и, в последнее время, все более успешно, сотрудничает с Альянсом без членства в нем. В этом случае, «НАТО не потребуется «отрывать» избыточное количество единиц флота в Средиземном море», и конвенция Монтре не будет нарушена.

Братья по оружию на суше и на море

Что же касается взаимовыгодного сотрудничества причерноморских стран в целом, то Украина, Румыния и Болгария также рассматривают возможность создания совместной военной бригады по примеру уже созданной Литовско-польско-украинской бригады («ЛитПолУкрбриг»). «Внутри НАТО никто не запрещает организовывать подобные группировки в интересах региональной безопасности. Это ведет к большей солидарности. А если к этому партнерству привлекаются страны-не члены НАТО, то это ведет к повышению уровня доверия», - считает Николай Сунгуровский.

Читайте такжеВ НАТО похвалили Украину за реформу ВСУ: "Проведенная работа впечатляет"

Вместе с тем, по его словам, реализация этой идеи лежит в той же политической плоскости, как и идеи с флотилией. «Важно, чтобы вопрос создания такой бригады не был забюрократизирован. Литовско-польско-украинская бригада создавалась 12 лет, и ее создание тормозилось бюрократическими процедурами. Вооруженный конфликт Украины с Россией подтолкнул к ускорению темпов ее создания», - отмечает эксперт.

По его мнению, сейчас сложилась такая ситуация, когда к вопросу создания подобного формирования будут относится по-другому. Тем более, что национальные интересы Украины не противоречат интересам других стран Причерноморья. «Мы примерно имеем одни и те же взгляды на угрозы и способы их предотвращения. А это, собственно, и есть критерии для интеграции», - добавил он.

Более того, подобное военное партнерство способствует тому, чтобы Украина постепенно приближалась к стандартам НАТО.

Правильная интеграция

Что касается интереса в этом самого Альянса, то создание совместного формирования между странами в одном регионе – это дополнительная возможность синхронизировать действия своих сил, отработать различные ситуации на совместных учениях. Причем, речь идет не столько о ситуации с военной агрессией России на Донбассе или возможной активизации оккупантов в Крыму, сколько об участии в миротворческих операциях в целом. В частности, в вопросах борьбы с терроризмом, противодействия техногенным катастрофам, нелегальной миграции и т.д. То есть, в случае необходимости, эти подразделения уже будут подготовлены, поскольку будут заранее отработаны схемы, методики совместных действий.

Учитывая, что Украина не является членом Альянса, не имеет ПДЧ и перспектив членства в ближайшее время, создание совместной бригады – это один из вариантов, на который полностью поддерживается нашими западными партнерами. И глупо это не использовать. «Бригада будет оказывать стабилизационное, положительное влияние на общую архитектуру безопасности в регионе, это позволит Украине отработать боевые задачи в этом регионе, наладить более тесное сотрудничество на уровне подразделений и структурных единиц военной организации Украины и стран-членов НАТО», - отмечает политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Таким образом, подобные подразделения – прекрасные военно-учебные базы для украинской армии. В этой связи не стоит исключать, что в скором времени также будет рассматриваться создание подобных военные формирований с Венгрией, Словакией и, возможно, Чехией.

Константин Гончаров