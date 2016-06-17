Европейские эксперты рекомендуют оставить санкции против РФ и предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие рекомендации были подготовлены Центром европейской политики и представлены на конференции "Украина, Россия, ЕС. Ломая тупик в Минском процессе" европейским политологом Грантом Костаньяном сегодня в Брюсселе.

Костаньян констатировал, что, в частности, Россия не выполняет Минские договоренности в части обеспечения режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения. "Это два очень важных пункта, и это - инструмент для России, чтобы оказать давление на ЕС, Запад, «нормандский формат» и Украину", - сказал он.

Другими обязательствами, которые не выполняются Россией, политолог назвал передачу под контроль украинской стороне границы, вывод всех военных подразделений, наемников и разоружение всех незаконных группировок.

Говоря о выполнении Минских договоренностей Киевом, Костаньян отметил, что Украине "трудно" согласовать модальность местных выборов на Донбассе, решить вопрос так называемого специального статуса временно оккупированных территорий, решить вопросы децентрализации и конституционной реформы.

"Если для России легко выполнить ее пункты, то для Украины это гораздо сложнее. Украина и Россия находятся очень далеко друг от друга в вопросе, что должно быть выполнено первым. Для России - это конституционная реформа и выборы, и это то, что четко было сказано Путиным. Для Украины первое - вопросы безопасности и территориальной целостности", - детализировал он.

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В этой связи эксперты разработали четыре рекомендаций. "Мы рекомендуем сохранять санкции. Это - вопрос надежности ЕС и безопасности европейского континента. Нам также необходимо провести новые переговоры относительно Минских договоренностей, которые невозможно выполнить в краткосрочной перспективе", - рассказал Костаньян.

Эксперты рекомендуют начать с вопроса прекращения огня. "Это - первое, что должно быть сделано", - подчеркнул политолог.

Также, по мнению экспертов, количество наблюдателей от ОБСЕ должно быть доведено до 1 тысячи, и им должен быть предоставлен доступ ко всем территориям. "Когда сработают эти два элемента, должен состояться обмен заложниками по принципу "всех на всех". И затем необходимо провести координацию большей группы ОБСЕ по отводу военных подразделений, наемников, вооружения и оборудования", - продолжил Костаньян.

Говоря о контроле над границей, он предложил ввести международный мониторинг. "Когда граница будет закрыта, тогда можно думать о выборах, потому что для нас условием проведения выборов является безопасность. Только после мира может быть амнистия, и когда Украина будет готова, ей будет передан контроль над границей от международных сил. После этого мы можем иметь децентрализацию и конституционную реформу. Для нас также важно, чтобы не было особого статуса", - сказал политолог.

Также рекомендуется обновить «нормандский формат». "Это очень важно особенно в свете двусторонней встречи россиян с американцами - Суркова и Нуланд, где не было ни Украины, ни ЕС. Мы думаем, что лучше включить США в «нормандский формат», - подчеркнул Костаньян.

По его убеждению, необходимо "избежать этого непрозрачного формата, где могут быть приняты решения, в которых не участвуют Украина и ЕС". "Мы также видим угрозу, что Украина в этом вопросе может быть связана с Сирией, и если это так, то Украина за это заплатит, и Европа за это также заплатит", - подчеркнул политолог.

Последней рекомендацией он назвал продолжение поддержки Украины при условии большего контроля. "Мы также предлагаем, и эта идея сейчас непопулярна в Брюсселе, предоставить Украине перспективу членства", - сказал Костаньян.

Политолог также считает, что в случае, если ситуация будет оставаться такой, какой она есть сейчас, или она ухудшится, ЕС должен ужесточить санкции против России.