Оккупационные власти Крыма считают, что в продлении санкций ЕС "нет катастрофы"

По его словам, полуостров адаптируется к санкционному режиму, передает РИА Новости.

Меняйло считает, что санкции, прежде всего, наносят вред экономикам тех государств, которые их инициировали и поддерживают. "Для нас ничего катастрофического нет. Мы уже третий год живем в условиях санкций. Нас это подталкивает к развитию своей экономики без зависимости от западных направлений", — сказал он.

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При этом, по словам "губернатора", нельзя сказать, что экономика республики "полностью адаптировалась за такой короткий срок". "Но я думаю, что по этому направлению мы идем", — сказал Меняйло.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, примененные за аннексию Россией Крыма и Севастополя.