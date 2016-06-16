Нардеп Онищенко еще 14 июня улетел в Ниццу - Луценко

Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.

"Он с 14 числа улетел на празднование своего дня рождения в Ниццу и об этом знала спецпрокуратура, когда проводила обыски", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 16 июня, направил на рассмотрение Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам, что лично принес в парламент это представление.

15 июня Национальное антикоррупционное бюро передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. На протяжении вчерашнего дня в Киеве длился обыск помещений народного депутата.

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Онищенко подозревают в том, что подконтрольные ему структуры реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, который был добыт в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривен.