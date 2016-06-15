Антикоррупционный комитет ВР одобрил проект постановления о назначении новых членов ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Блока Петра Порошенко» со ссылкой на народного депутата из фракции БПП Олега Барну.

По словам депутата, члены комитета сочли этот проект постановления отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства. «Мы также рекомендовали организовать обсуждение кандидатур в состав ЦИК представителями всех парламентских фракций и внефракционными депутатами», – сказал Барна.

Читайте такжеПарубий: выносить на рассмотрение ВР изменение состава ЦИК без политического согласования безответственно

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№ № 4789 и 4790).

Согласно проекту постановления № 4790, президент предлагает назначить на должности членов ЦИК Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.