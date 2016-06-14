В Киеве состоялся первый брифинг Солошенко и Афанасьева после возвращения в Украину (видео)
18:38, 14 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами в Киеве на встречу с освобожденными из российской тюрьмы украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко.
Первый брифинг Солошенко и Афанасьева после освобождения / Скриншот
Вместе с президентом они провели встречу с журналистами.
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Как сообщал УНИАН, сегодня около 18.00 самолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту "Борисполь", их сразу повезли в больницу.
Афанасьева приговорили в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летнего Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.
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