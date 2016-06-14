Ляшко требует отчета главы НАБУ Сытника из-за отсутствия результатов

По его словам, в бюджете этого года на деятельность НАБУ выделено полмиллиарда гривен, однако за полгода работы нет ощутимых результатов, передает Еспресо.TV.

"Сытник все время делает громкие заявления, но никаких достижений нет. Где дела против окружения Януковича, которое спокойно чувствует себя в парламенте? Где дела по оффшорам высших чиновников? Где дела против семейства Гонтарєвих за вывод средств из обанкротившегося банка? Где хотя бы какие-то свидетельства того, что украинцы, выкладывая из своих карманов миллиарды для Сытника и Ко, не делают этого бесполезно?" - отметил Олег Ляшко.

Депутат подчеркивает, что ни одного громкого дела и с убедительными доказательствами украинцы так и не увидели.

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"НАБУ не нашло примеров влияния Кононенко на бывшего министра Абромавичуса. Господин Сытник неизвестно за что ежемесячно получает 122 тыс. грн. зарплаты, тогда как учителя и врачи тяжело работают за копейки", - подчеркнул лидер Радикальной партии.

Он отметил, что отсутствие результатов глава НАБУ подменяет громким пиаром.

"Артем Сытник любит рассказывать, что ГПУ якобы ставит палки ему в колеса. Но на самом деле они с Луценко действуют абсолютно синхронно и защищают одних и тех же персонажей. Для чего тогда было создавать с такими усилиями и затратами НАБУ?" - заявил народный депутат.

Именно поэтому, отмечает Ляшко, народные депутаты требуют от главы НАБУ Артема Сытника прийти в Верховную Раду, чтобы рассказать о реальных результатах работы этого органа.

"В стране и так много дармоедов. НАБУ должен доказать, что искореняет коррупцию, а не становится частью сомнительных схем. В случае необходимости РПЛ будет требовать создания Временной следственной комиссии ВР для исследования и обнародования фактов бездействия, халатности и коррупции так называемых "антикоррупционеров", - подчеркнул нардеп.