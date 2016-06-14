Парубий объявил о выходе Мураева из фракции "Оппозиционный блок"
12:22, 14 июня 2016Политика
1400 0
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Евгения Мураева из фракции «Оппозиционный блок».
Мураев вышел из «Оппоблока» в Раде / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил на заседании парламента.
Мураев заявил о выходе из фракции еще 3 июня. При этом он сказал, что все равно считает «Оппозиционный блок» «единственной конструктивной оппозицией в стране», с которой продолжит сотрудничество.
Читайте такжеРабинович заявил о выходе из "Оппоблока", но фракцию покидать не собирается (видео)
Свое решение о выходе из фракции депутат объяснил тем, что «чувство времени у нас немного отличается».
Мураев был избран в парламент в округе №181 (Харьковская область).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter