Парубий объявил о выходе Мураева из фракции "Оппозиционный блок"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил на заседании парламента.

Мураев заявил о выходе из фракции еще 3 июня. При этом он сказал, что все равно считает «Оппозиционный блок» «единственной конструктивной оппозицией в стране», с которой продолжит сотрудничество.

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Свое решение о выходе из фракции депутат объяснил тем, что «чувство времени у нас немного отличается».

Мураев был избран в парламент в округе №181 (Харьковская область).