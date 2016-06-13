В БПП предлагают начинать каждое заседание Рады с минуты молчания
13:40, 13 июня 2016Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о начале каждого заседания с минуты молчания и почтения памяти погибших.
Богомолец хочет минуту молчания перед каждым заседанием ВР / Фото УНИАН
Об этом заявила председатель комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец во время заседания согласительного совета парламента, сообщает пресс-служба БПП.
«Зарегистрировано постановление о том, чтобы заседание Верховной Рады мы начинали с минуты молчания и почтения памяти погибших. Прошу, чтобы завтра заседание ВР мы начали именно так», – отметила депутат.
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