В Киеве и Запорожье почтили память погибших под Авдеевкой

В Киеве на Майдане Независимости зажгли свечи в честь украинских военных, которые погибли сегодня под Авдеевкой, сообщает Громадське.

В мероприятии приняли участие около 200 человек. В частности, присутствовали бойцы «Добровольческого украинского корпуса» ПС и представители партии «Правый сектор». Также почтить память погибших пришли жители Киева.

Кроме этого, акция состоялась и в Запорожье, сообщает Радио Свобода.

Запорожские активисты собрались на майдане Героев революции, где провели акцию в знак памяти об украинских военных, которые погибли в ночь на воскресенье в результате обстрела позиций украинских военных вблизи шахты «Бутовка».

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Участники мероприятия зажгли у памятного знака Героям революции достоинства свечи, которые выложили в форме букв П и С, и почтили погибших бойцов минутой молчания.