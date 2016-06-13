Министр обороны Германии назвала главные препятствия для партнерства с Россией

Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Die Welt, передает РБК-Украина.

"Между нашими странами стоит аннексия Крыма и конфликт в восточной Украине", - сказала министр.

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По ее словам, "насильственная аннексия Крыма является однозначным нарушением международного права, чего мировая общественность не забудет".

Министр считает, что Евросоюзу и США необходим диалог с Россией, которая является важным актером на международной арене, в первую очередь в вопросе борьбы с "Исламским государством".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.