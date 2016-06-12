СМИ об итогах заседания Совбеза ООН: противодействие РФ мешает появлению миротворцев на Донбассе (видео)

Главными проблемами "голубых касок" названы медленная коммуникация внутри контингента, ограниченные полномочия, противодействие страны-приемщицы и слабая эффективность самого Совета Безопасности, передает ТСН.

Больше всего от военных действий страдает гражданское население. В мире почти 60 миллионов беженцев, из них 20 миллионов – дети. Это больше, чем население Украины. Люди надеются, что их защитят миротворцы. Но присутствие миротворческого контингента еще не означает полную безопасность.

"ООН полна решимости работать коллективно, чтобы поддержать государства всего мира в деле защиты их граждан, а также для того, чтобы убедить стороны конфликта выполнять свои обязанности. Но даже самая эффективная миротворческая миссия не сможет защитить каждую гражданское лицо", - признал генсек.

"Необходимо услышать призыв стран-поставщиков миротворцев расширить возможности и полномочия миссий. Потому что мы имеем опыт, когда командующий ждал указаний часами и не мог своевременно принять решение об отражении атаки на населенный пункт. Если все это реализовать, миротворческие миссии станут более эффективными", - заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.

Именно бездействие Совбеза, а точнее, противодействие постоянного члена России, не позволяет создать миссию ООН на Донбассе. Разговоры о миротворческой операции на востоке Украины ведутся уже полтора года, но ситуация так и не зсунулась с мертвой точки, поэтому надеяться на "голубые каски" украинцам не стоит.

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"Мы постоянно призываем Совет Безопасности создать миротворческую миссию, чтобы прекратить страдания гражданского населения в зоне конфликта. Но эти призывы пока не услышаны. Вооруженные незаконные формирования, за которыми стоит Россия, при прямой поддержке регулярных российских же военных до сих пор ведут войну на Донбассе", - констатировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Сейчас в Евросоюзе обсуждается образование вооруженной полицейской миссии на Донбассе, но несмотря на неоднозначную репутацию наблюдателей от ОБСЕ, эта перспектива также зависла в воздухе.

Напомним, что ранее украинские дипломаты упрекнули Совбез ООН в бездействии. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, как непостоянный член Совбеза Украина не понаслышке знает, что иногда орган не может оперативно отреагировать на угрозы гражданскому населению, поскольку быстрому развертыванию миссии по поддержанию мира мешает отсутствие согласия принимающих стран.