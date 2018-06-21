Украинский интерес. Чувствительная Европа, заслушивание Нуланд и подталкивающий Лавров

Европейские политики живут и работают не только с учетом мнения избирателей, но и держа в уме будущие выборы. В 2017-м будут выбирать французского президента и немецкий Бундестаг, поэтому для нынешних руководителей Германии и Франции критически важно продемонстрировать результаты по вопросам, чувствительным для общества.

Ангела Меркель находится в тренде, и рассчитывает уже в июне на прогресс в выполнении Минских договоренностей

Именно поэтому в последнее время мы наблюдаем в Берлине и Париже увеличение активности в части поиска урегулирования конфликта на Донбассе в контексте западноевропейских интересов. Это и резолюция Сената Национального Собрания Французской Республики, призвавшего к постепенной отмене санкций против России правительство страны. Это решение вряд ли приведет к конкретным решениям на уровне ЕС, но потешит кремлевское самолюбие. Это и призывы Франка-Вальтера Штайнмайера стимулировать Россию к урегулированию на Донбассе ослаблением санкций, больше напоминающее желание стимулировать хищника к послушанию скармливанием ему мяса с кровью. Ангела Меркель также находится в тренде, и рассчитывает уже в июне на прогресс в выполнении Минских договоренностей.

Куда неприятнее для Украины затеянная в Европейском Союзе возня вокруг предоставления Украине, Грузии, Косово безвизового режима. Франция, Германия, Италия затеяли геополитически-бюрократическую игру вокруг безвизового режима. В результате отмена виз для Украины будет рассмотрена не раньше сентября.

Помощник госсекретаря Виктория Нуланд во время непростого разговора с конгрессменами не только признала нахождение российских военных на Донбассе, но и подчеркнула, что США и ЕС готовят продление санкций против России

Обращают внимание на Минские договоренности и в Вашингтоне. Советник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс выразила надежду, что они могут быть реализованы еще во время его пребывания в Белом доме. Формат президента-миротворца, выбранный Обамой, накладывает свой отпечаток на политику США, и это позволяет предположить, что следующий лидер Америки будет куда жестче в диалоге с Кремлем. Пока же помощник госсекретаря Виктория Нуланд во время непростого разговора с конгрессменами не только признала нахождение российских военных на Донбассе, но и подчеркнула, что США и ЕС готовят продление санкций против России.

Возобновление диалога между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" относительно перспектив возобновления поставок "голубого золота" вызвало подозрения в очередной "зраде" и предположения о жирной взятке Кремля украинской власти. Но позиция украинской энергетической монополии вполне прозрачна: на европейских рынках купить газ можно дешевле, чем предлагает "Газпром", поэтому спешить возобновлять отношения с Россией в энергетической сфере не станут.

Заслуживает внимания заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подчеркнувшего, что та не собирается нападать ни на одну из стран НАТО. В этом традиционно демагогическом пассаже есть и рациональное зерно для Украины: официальному Киеву необходимо наращивать усилия на евроатлантическом векторе, поскольку Россия в качестве субъекта международных отношений вряд ли исчезнет с политической карты мира. Нам необходимо учиться отстаивать свои интересы даже под боком у агрессивного соседа.

Евгений Магда