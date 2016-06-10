В Белом Доме считают, что Минские договоренности могут быть выполнены еще при Обаме
При наличии политической воли со стороны Кремля Минские договоренности можно будет реализовать до завершения полномочий администрации президента США Барака Обамы 20 января 2017 года.
Советник президента США по внешней политике Сьюзан Райс надеется, что Минские соглашения по конфликту на Донбассе будут выполнены до истечения президентских полномочий Барака Обамы. Об этом она рассказала в интервью Washington Post.
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"Это может быть реализовано до завершения полномочий Администрации (Обамы), если РФ продемонстрирует политическую волю. Если россияне хотят решить этот вопрос, а у нас есть основания полагать, что они хотят, у нас будет время и ресурсы добиться этого", - сказала Райс.
"Мы уверены, что при достаточной решимости как со стороны России, так и со стороны Украины, у нас есть возможность решить эту ситуацию, имплементировать Минские договоренности за оставшееся время. И мы напряженно работаем над тем, чтобы выполнить свою часть в реализации этого плана. Произойдет ли это – я не знаю. Но это то, что мы можем и должны сделать", - добавила советник президента США.