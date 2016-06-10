"Люди не вечны": Савченко рассказала, когда можно будет сотрудничать с Россией

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко считает, что в будущем, после смены власти в России, можно будет сотрудничать с российской оппозицией. Об этом она рассказала в интервью Би-би-си.

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"Да, конечно, я вижу, что люди не вечны, и президенты тоже. Я вижу в России другого президента, я вижу другую политику […] Я вижу россиян, которые будут работать на благо своей страны. У них есть такие люди. Это их оппозиция. Я вижу, что с ними можно будет сотрудничать в будущем", - считает Савченко.

"Но при этой власти [в России] - сколько бы она ни продержалась - это, увы, невозможно. Причем не только Украине, а практически всему миру" - добавила она.

Отметим, ранее Надежда Савченко заявила, что ввопросе обмена пленными готова сотрудничать "и с другом, и с врагом".