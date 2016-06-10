"Стоп, Путин! Стоп, война!": в странах ЕС, США и Канаде пройдут акции в поддержку Украины

Участники акций планируют пикетировать дипломатические миссии РФ, а также правительственные здания в странах проживания, чтобы привлечь внимание политиков и дипломатов к обострению ситуации на востоке Украины, сообщает Радио Свобода.

По словам координатора акции Ирины фон Бург (Швейцария), ее участники также будут обращаться к Европарламенту с требованием заставить Россию вывести свои войска с территории Украины и прекратить насилие на оккупированных украинских территориях и в аннексированном Крыму.

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Также участники акций обратятся к ОБСЕ по поводу усиления наблюдательной миссии на Донбассе и перехода работы миссии на круглосуточный режим, а также – чтобы ОБСЕ контролировала неподконтрольный Киеву участок украинско-российской границы, сказала фон Бург.

«Мы обращаемся к европейскому, мировому сообществу с требованием усилить давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной части Украины. Еще одно наше требование к европейскому сообществу – продлить санкции против России. В случае, если наши требования не будут услышаны и приняты к сведению, активисты украинских организаций будут готовы начать бессрочную голодовку», – заявила фон Бург.

Проведения акций в поддержку Украины подтверждены в Амстердаме, Барселоне, Будапеште, Вене, Лондоне, Лозанне, Москве, Париже, Праге, Цюрихе, Франкфурте и в ряде городов Украины

Жители городов Северной Америки должны приобщиться к акции «Стоп, Путин» 11 июня, а в Эстонии и Италии проукраинские акции прошли накануне.