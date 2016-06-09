В ГПУ считают, что для расследования дела против Яценюка нет достаточных оснований

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, в каком состоянии сейчас находится уголовное производство в отношении экс-премьера, передает Интерфакс-Украина.

"Исходя из того, что это дело уже несколько раз открывали и закрывали, то первое мое впечатление, что это дело - исключительно политический пиар народного депутата Каплина (внефракционный нардеп "БПП" Сергей Каплин - Ред.)", - добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что никаких новых аргументов для расследования дела приведено не было, в том числе и судом. "Боюсь, что это использование законодательства, обязывающее открывать производство по заявлению исключительно для пиар-акции", - сказал он.

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В то же время генпрокурор подчеркнул, что если будут конкретные факты злоупотреблений со стороны какого-либо должностного лица в Украине, то он готов их расследовать.

Напомним, 8 июня Каплин сообщил, что добился в суде возобновление дела против Яценюка по подозрению в получении 3 млн долл. взятки за назначение Владимира Ищука гендиректором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В свою очередь глава Минюста и представитель "Народного фронта" Павел Петренко считает, что уголовное дело против Яценюка – это месть судей за позицию НФ относительно судебной реформы.