Шесть партий прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в начале июня — опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 20 мая по 2 июня Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Таким образом, среди тех, кто готов принять участие в голосовании, а это около 54% всех избирателей, за партию "Батькивщина" проголосовали бы 22% опрошенных, за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13%, за партию "Оппозиционный блок" - 11,9%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 11,2%, за партию "Объединение «Самопомич" - 11,1%, за партию "Гражданская позиция" - 5,1%.

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Близким было бы к прохождению 5-процентного избирательного барьера ВО "Свобода" (4,3%).

В то же время за партию "Движение за очистку" готовы проголосовать 2,8% опрошенных, за партию "УДАР" - 2,4%, за «Украинское объединение патриотов - УКРОП» - 1,8%, за "Сильную Украину" - 1,7%, за "Народный контроль" - 1,6%, за "Новое государство" - 1,5%.

За другие партии в целом готовы проголосовать 9,7%.

В целом методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.