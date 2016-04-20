Уровень доверия украинцев к Раде достиг критически низкой отметки - опрос

Об этом говорится в социологическом исследовании, которое проведено центром SOCIS по заказу телеканала 1+1, передает ТСН.

Местным властям скорее доверяют 34,6%, а не доверяют - 59,2%. Все остальные не смогли ответить на вопрос социологов. Наибольший уровень поддержки в восточных областях – 8,9%, а самый высокий рейтинг недоверия в Киеве (39,5%).

Однако меньше всего опрошенные украинцы доверяют Верховной Раде – лишь 0,7%. скорее доверяют 8,4%. Не доверяют парламенту – 90%. Самый низкий уровень поддержки ВРУ в Киеве и на юге, где этот показатель равен нулю. В центре беспрекословно парламента доверяют 2,3%, что является наибольшим показателем во всей стране. Совсем ВРУ не доверяют в западных регионах (65,7%) и южных (62,4%).

Читайте также46% украинцев против досрочных парламентских выборов, 42% "за" - опрос

При этом президенту Украины полностью доверяют 3,6% украинцев. Скорее доверяют 18,1%, а полностью не доверяют главе государства 77,1%. Поддерживать президента больше подвержены мужчины, чем женщины. Наибольший процент недоверия зафиксирован среди жителей южных регионов Украины. Наибольшее доверие зафиксирована на западе. Тех, кто безусловно доверяет президенту, больше живет в центре государства (6,2%).

Опрос был проведен 8-12 апреля 2016 года, было опрошено 1488 респондентов от 18 лет. Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 1 января 2015 года). Метод опроса – личное интервью на дому у респондента с помощью планшетов (Computer Assisted Personal Interview, CAPI). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6% при 95% доверительном интервале.

Ранее по результатам опроса Киевского международного Института социологии относительно доверия к социальным институтам и группам сообщалось, что больше всего доверия среди украинцев вызывают церковь и волонтеры, а наименьшей - оппозиция, Кабинет министров, Верховная Рада и российские СМИ.