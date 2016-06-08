ООН: название конфликта на Донбассе как антитеррористическая операция привело к "путанице"

Об этом говорится в докладе специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Кристофа Хайнса по итогам его официального визита в Украину в сентябре 2015 года.

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Доклад представлен секретариатом Генеральной ассамблеи ООН Совету ООН по правам человека, 32-я сессия которого будет проходить с 13 июня по 1 июля.

«Трактовка конфликта как антитеррористической операции привела к значительной путанице между наблюдателями – и в некоторых случаях, как представляется, между самими участниками, – в отношении того, какие нормы внутреннего и международного права применяются и кто в системе государственных органов – полиция, разведслужбы или армия – руководит вооруженными действиями правительства на востоке Украины. Это способствует неопределенности в отношении ответственности, а также того, как следует достичь подотчетности»,- говорится в докладе.

Как отмечает докладчик, несмотря на то, что нормативно-правовая база, включая законодательство страны и международные стандарты, во многом обеспечивают надлежащую защиту права на жизнь в Украине, осуществление этих правовых норм остается весьма проблематичным, в частности, налицо систематическое непривлечение к ответственности за нарушения права на жизнь.

Хайнс также отмечает, что получил сообщения о широкомасштабных нарушениях прав человека в Крыму, включая права на свободу выражения мнений, мирные собрания и на перемещение. Кроме того, докладчик получил сообщения об обеспокоенности в связи с обращением с меньшинствами.

«Специальный докладчик сожалеет, что наблюдение за положением в области прав человека в Крыму в настоящее время ограничено», - говорится в докладе.