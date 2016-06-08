Именно власть Украины должна возвращать деньги, украденные Януковичем - Transparency International

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил руководитель Transparency International Хосе Угас. «Transparency International или же Transparency International-Украина не должны возвращать средства, которые были украдены президентом Януковичем, как это было написано на сайте президента Украины. Но мы можем помогать в этом, в частности в контактах с другими странами в поиске средств Януковича», - сказал Угас.

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По его словам, чрезвычайно важно для борьбы с коррупцией «принятие законодательства по раскрытию конечных бенефициаров тех или иных активов».

«На фоне панамского скандала мы видим, как это важно, и мы очень рады, что Украина решила ввести подобное законодательство. Мы призываем и другие страны открывать конечных владельцев компаний. Но если это не будет внедрено..., то ничего не будет работать», - подчеркнул Угас.

В свою очередь, исполнительный директор Transparency International-Украина Ярослав Юрчишин выразил надежду, что обещания очередного генерального прокурора расследовать преступления режима Януковича не останутся обещаниями, как это произошло с предыдущими генеральными прокурорами.

«Мы очень надеемся, что осенью мы станем свидетелями, как минимум, публичных процессов над деятелями режима Януковича. И обещания нового генпрокурора, заявления Юрия Луценко не будут такими же, как заявления его предшественников. И мы станем свидетелями осуждения, пусть пока и заочного, Януковича и ключевых деятелей его режима», - сказал он.

Также Юрчишин подчеркнул, что первый шаг в этом должна сделать именно Украина, а не международные общественные организации.

«Да, еще раз подчеркиваю, что не Transparency International должна сделать первый шаг, это ответственность государства. В то же время мы готовы максимально способствовать не только в Украине, но и в странах, где сейчас находятся средства Януковича, ведь все они находятся в юрисдикциях достаточно развитых стран. И не только ответственность Украины, чтобы эти средства в дальнейшем не были коррупциогенным фактором не только в Украине, но и в этих развитых странах», - сказал он.