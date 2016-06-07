В СБУ надеются, что суд все же примет решение по мере пресечения для Романчука

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Радио Свобода.

"Правоохранители оперативно подготовили материалы и направили в суд для избрания меры пресечения, но, к сожалению, в течение 72 часов, отведенных украинским законодательством, суд не принял решение. Поэтому он смог покинуть больницу. Насколько нам известно, он поехал в направлении дома", - сказала Гитлянская.

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В Службе безопасности Украины надеется, что суд таки примет решение относительно меры пресечения для Николая Романчука и он его выполнит.

Как сообщал УНИАН, 6 июня во время заседания по делу Романчука судья Юрий Кушниренко не избрал для него меру пресечения. После того, как Романчук заявил, что ему плохо, был объявлен перерыв до выздоровления подсудимого. Ночью его госпитализировали из зала суда. Из больницы он выписался сам, его дальнейшее местонахождение неизвестно.

Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.