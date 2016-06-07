Журналист: замглавы Николаевской ОГА сбежал из больницы, куда был доставлен из суда

Об этом сообщил в заметке на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап.

Медперсонал 3-й одесской городской больницы подтвердил, что в обед Романчук выписался и исчез в неизвестном направлении, - написал Гнап.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня во время заседания по делу Романчука судья Юрий Кушниренко не избрал для него меру пресечения. После того, как Романчук заявил, что ему плохо, был объявлен перерыв до выздоровления подсудимого. Ночью его госпитализировали из зала суда, где избирали меру меры пресечения.

Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.