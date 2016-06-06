Порошенко провел телефонный разговор с Меркель и Олландом

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко отметил нарушениях режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков, что препятствует политическому урегулированию.

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Собеседники согласились, что вопросы безопасности и восстановления Украиной контроля над границей являются очень важными. Они также констатировали, что санкции против РФ должны оставаться до полного выполнения Минских договоренностей. Стороны договорились интенсифицировать переговоры.

Порошенко призвал ускорить решение в рамках Евросоюза вопрос предоставления украинцам безвизового режима.

Глава Украинского государства также обратился к Президенту Олланда поспособствовать выдачи виз для украинских болельщиков, которые планируют посетить чемпионат Европы по футболу, который состоится во Франции, подчеркивается в сообщении.