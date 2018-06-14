Вехи недели. Реформа со шлейфом, двухлетие без торжеств и резкий старт Надежды Савченко

Верховная Рада попыталась доказать, что ее восьмой созыв может быть полезным обществу. По крайней мере, голосование законодателей за судебную реформу смогло подтвердить способность слуг народа подниматься над узкопартийными интересами ради решения общенациональных проблем. Без эффективного правосудия наивно рассчитывать не только на повышение доверия к власти, но и улучшение инвестиционного климата, поскольку опираться исключительно на межгосударственную финансовую помощь и кредитование МВФ в среднесрочной перспективе будет затруднительно.

Хотя за внесение изменений в Конституцию в части осуществления правосудия проголосовали три четверти народных избранников, не обошлось без политического подтекста. Ряд оппозиционных политиков вооружился лозунгом о недопустимости внесения изменений в Основной Закон во время войны и насыщали информационное пространство своими предположениями о намерениях президента узурпировать влияние на судебную власть. Опровергнуть подобные предположения может только реальное изменение качества работы судебной власти. Интересно отметить, что малочисленность коалиции не помешала Верховной Раде принять несколько важных законов – об упрощении ввоза и регистрации бывших в употреблении иномарок, об отмене налогообложения пенсий и отказе от обязательной регистрации иностранных инвестиций.

Петр Порошенко посчитал главным достижением минувшего года пребывания на посту главы государства макроэкономическую стабилизацию. Отмечу, что президент оказался подготовленным к своей пресс-конференции лучше многих журналистов, которые принимали участие в общении с гарантом Конституции. К тому же у Петра Алексеевича была дополнительная мотивация: максимально дезавуировать многообразие социологических данных, констатирующих падение его популярности и порождающих скепсис в отношении продолжения президентской карьеры. Порошенко не только опроверг предположения о офшорном скандале, но и рассказал о переговорах с лидерами депутатских фракций и групп для достижения позитивного результата в части реформирования судебной системы, анонсировал подготовку изменений в Основной Закон в части обеспечения права на самоопределение крымских татар и отметил нулевой прогресс в вопросе урегулирования на Донбассе.

В своей оценке ситуации на востоке Украины секретарь СНБО Александр Турчинов пошел еще дальше, назвав события минувшего месяца "черным маем", организованным Россией. Не приходится удивляться, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске прошло практически впустую, да и условное согласие России на вооружение сотрудников миссии ОБСЕ на Донбассе пистолетами - лишь тактический ход Кремля, заинтересованного в демонстрации Западу собственной договороспособности в контексте конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Юрий Луценко преподнес сюрприз, представив новых членов своей команды. В окружении политика, ставшего генеральным прокурором, оказались молодые и амбициозные юристы, многие из которых хорошо известны до работы в Генеральной прокуратуре. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит Валентине Теличенко, занимавшейся в качестве адвоката делом Гонгадзе. Назначенный "чистильщиком" прокурорских рядов Петр Шкутяк также успел положительно проявить себя. Собственно, и самому Луценко придется настырно доказывать собственную неслучайность в прокурорском кресле. Судя по громкому задержанию заместителя главы Николаевской ОГА, Героя Украины Николая Романчука, в Генеральной прокуратуре решили менять подходы к работе достаточно кардинально. Это неудивительно, ведь от успехов подчиненных Юрия Луценко, как и от реальности изменений в судах, во многом зависит устойчивость власти.

Читайте такжеУкраинский интерес. Испытание Штайнмайером, откровения Лаврова и приближающийся саммит

Результаты партийных съездов политических сил, если не представленных в Верховной Раде, то фигурирующих в шорт-листе обладателей рычагов влияния на ситуацию в стране, свидетельствует, что там не рассматривают промежуточные парламентские выборы в 7 одномандатных округах как последний и решающий бой за усиление политического влияния. Скорее выборы 17 июля станут пробой сил для партийных активистов и репетицией будущего генерального сражения за места в новом парламенте.

Вероятно, активным политическим игроком постарается стать Надежда Савченко. За первую неделю в качестве парламентария бывшая военнопленная успела не только побывать в нескольких эфирах и оказаться под пристальным вниманием прессы, но и публично выступить против судебной реформы и поддержать выдвиженца "Батькивщины" на вышеупомянутых промежуточных выборах в Полтавской области. Стремление Надежды Викторовны поскорее окунуться в пучину депутатских хлопот понятно, но ей крайне важно не потерять себя.