Вехи недели: долгожданная дефляция, лакмусовый Кавказ и парад преткновения

Юлия Тимошенко сообщила, что в Украине зафиксирована дефляция. Давид Жвания собирается искать помощи в борьбе за украинское гражданство в европейских парламентах. События на Кавказе станут для Украины лакмусовой бумажкой на способность противостоять кризисам.

На правительственной улице праздник: в июле в Украине зафиксирована дефляция размером в 0,5%. Об этом заявила сама премьер-министр Юлия Тимошенко, не преминув подчеркнуть, что антиинфляционные меры Кабинета Министров дали свои результаты, и выразив надежду на сохранение тенденции. При этом Юлия Владимировна пообещала увольнять глав областных администраций, которые на вверенных территориях не сумеют усмирить инфляцию. Первый заместитель главы президентского секретариата Александр Шлапак назвал премьерские намерения незаконными, да и в губернаторских рядах паники не наблюдается. Впрочем, бодание президента и премьера за контроль над представителями местной власти уже никого не удивляет.

Удивило другое – Юлия Тимошенко предложила отменить военный парад в честь Дня Независимости, чтобы направить сэкономленные средства на ликвидацию последствий наводнения. На лидера БЮТ сразу же накинулся Виктор Балога, обвинив премьер-министра в передергивании фактов. И даже гражданский министр обороны Юрий Ехануров с металлом в голосе заметил, что средства для проведения парада освоены на 95%, да и получены они из резервов Минобороны, а не от щедрот Госказначейства. После такого премьерского демарша комплиментов в адрес правительства в торжественной президентской речи ожидать не стоит.

Пока же Виктор Ющенко предпочел гневным филиппикам в адрес премьера непосредственное участие в восстановительных работах на пострадавших от наводнения территориях. Виктор Андреевич весьма органично смотрится с лопатой в руках, правда, к концу недели манипулятивный вектор активности пришлось сменить на дипломатический.

Украинский президент проводил активные консультации относительно перспектив урегулирования конфликта в Южной Осетии, где попытка грузинских войск «восстановить конституционный порядок» столкнулась с энергичным вмешательством российской армии. В грузинскую столицу отправилось и руководство украинского МИДа, которое попытается внести свою лепту в восстановление мира. Российские дипломаты на миротворческие попытки Украины отреагировали ревниво, подвергнув нашу страну жесткой критике за «пособничество этническим чисткам в Южной Осетии». В целом после нескольких дней конфликта не покидает ощущение, что у Москвы ходы были расписаны куда лучше, чем у Тбилиси. Еще один вывод: Россия только начинает активные действия по установлению своей гегемонии на постсоветском пространстве.

Никак не угомонится самый известный в Украине грузин, которого пытаются лишить гражданства. Давид Жвания обратился к европейским парламентариям с просьбой позволить ему выступить с трибун законодательных органов Старого Света, чтобы рассказать о преследованиях Банковой. Эксперты скептически оценивают вероятность проведения таких политических гастролей. Видимо, в порядке компенсации, «Народная самооборона» потребовала уволить генерального прокурора Александра Медведько, оставившего на свободе высокопоставленного налоговика Игоря Гончара. Тот был задержан в момент получения взятки, но выпущен прокуратурой под подписку о невыезде.

Всколыхнул политическое затишье своими заявлениями лидер крымских коммунистов Леонид Грач. Он не исключил выхода АРК из состава Украины в случае вступления нашей страны в НАТО и предположил, что на территории полуострова может повториться южноосетинский сценарий. Безусловно, странно слышать подобные заявления от депутата Верховной Рады, которым является Грач. И очень жаль, что принцип «чем хуже – тем лучше» остается востребованным украинскими политиками.

9 августа отметили свои 70-летия два неординарных персонажа украинской политики – экс-президент Леонид Кучма и бывший мэр столицы Александр Омельченко. Масштабы празднования традиционно отличались, разве что на этот раз Леонид Данилович не стал покидать пределы Родины, а принимал поздравления в Крыму. Самым оригинальным стал «подарок» Александра Мороза: заклятый политический друг Леонида Кучмы заявил, что никогда не обвинял его в исчезновении Георгия Гонгадзе.

Евгений Магда