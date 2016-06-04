Заместитель генпрокурора: В ГПУ ожидаются сотни увольнений

Об этом заявила заместитель генерального прокурора Украины Валентина Теличенко в эфире "5 канала".

Она подчеркнула, что система прокуратуры должна избавиться от тех сотрудников, которые ее позорят.

"Зарплата - это очень важный элемент реформы, но начинать нужно даже не с зарплаты, а с того, что система прокуратуры должна избавиться от тех, кто позорит ее перед обществом. Должны потерять свои рабочие места люди непрофессиональные, те, которые живут не по своим доходам, те, относительно которых есть основания полагать, что они коррупционеры, взяточники и тому подобное", - отметила она.

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"Конечно, будет много увольнений ... на сотни вакансий, которые образуются, я предполагаю, будет новый набор работников, и неважно, это работники извне системы или из системы. Но важно разработать такие критерии, чтобы прокуратура пополнилась людьми профессиональными и честными. Вот для этого нужна будет хорошая зарплата", - подчеркнула заместитель генпрокурора.

"Не надо надеяться, что 100% всех поувольняем, 100% всех коррупционеров возьмем в список и накажем. Я думаю, что несколько лиц, уволенных из прокуратуры, уже будут первым сигналом. А когда эти несколько перерастут в десятки, сотни - то это будет убедительным сигналом для остальных работников меняться", - уверена Теличенко.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обязался массово "прочистить" людей в погонах и бороться с мафией.