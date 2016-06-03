Порошенко: сценарий хаоса и безвластия в Украине был сорван

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, сегодняшняя пресс-конференция является первой встречей со СМИ после правительственно-парламентского кризиса.

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«Ответственность победила популизм, по крайней мере на этом этапе. Сегодня я могу уверенно говорить, что неукраинский по своему происхождению сценарий посеять в стране хаос и безвластие – провалился. Попытка подточить Украину изнутри встретила организованное сопротивление государственнических политических сил», - подчеркнул Порошенко.

Как напомнил президент, в Украине сформирована новая парламентская коалиция и новое правительство.