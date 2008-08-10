Корабли Черноморского флота вошли в абхазский порт Очамчира

Корабли российского военно-морского флота вошли в порт Очамчира в Абхазии, заявил в воскресенье AFP секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая.

В субботу днем российские и иностранные агентства сообщили, что корабли российского Черноморского флота осуществляют перегруппировку в акватории Черного моря и перемещаются в сторону Абхазии, сообщает Лента.ру.

Официально российское оборонное ведомство информацию о перегруппировке кораблей Черноморского флота никак не прокомментировало.

В то же время, как сообщал УНИАН, сведения о российских военных кораблях, действующих у побережья Абхазии, подтвердили "силовые структуры" непризнанной республики. По их словам, российские корабли "заградительным огнем" остановили близ абхазских портов грузинский флот.