Посол ЕС прокомментировал скандал с "Миротворцем": публикация данных противоречит законодательству Украины

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Сегодня Томбинский встретился с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и обсудил ситуацию вокруг сайта «Миротворец».

«Томбинский и Лутковская согласились, что публикация персональных данных журналистов противоречит украинскому законодательству и соответствующим международным обязательствам, которые взяла на себя Украина», - отмечается в сообщении.

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Стороны выразили надежду, что украинские власти как можно скорее найдут путь к урегулированию этого вопроса.

Томбинский подчеркнул, что Евросоюз будет оставаться непоколебимым в своей поддержке омбудсмена по правам человека в защите персональных данных всех граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс. чел.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.