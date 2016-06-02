Посол ЕС прокомментировал скандал с "Миротворцем": публикация данных противоречит законодательству Украины
Глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский считает, что публикация персональных данных на сайте "Миротворец" противоречит украинскому законодательству и международным обязательствам Украины.
Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Facebook.
Сегодня Томбинский встретился с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и обсудил ситуацию вокруг сайта «Миротворец».
«Томбинский и Лутковская согласились, что публикация персональных данных журналистов противоречит украинскому законодательству и соответствующим международным обязательствам, которые взяла на себя Украина», - отмечается в сообщении.
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Стороны выразили надежду, что украинские власти как можно скорее найдут путь к урегулированию этого вопроса.
Томбинский подчеркнул, что Евросоюз будет оставаться непоколебимым в своей поддержке омбудсмена по правам человека в защите персональных данных всех граждан Украины.
Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс. чел.
Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.