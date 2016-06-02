Парубий: Коалиция свою функцию выполнила, а любое голосование "строится как мозаика"

Об этом он заявил в интервью nv.ua.

"Коалиция, согласно закону, является органом, который имеет одну-единственную функцию — выдвинуть кандидатов на руководителя правительства и на Кабмин [в качестве министров]. Коалиция свою функцию выполнила, предложив парламенту Кабинет министров и премьера. Их выбрали. Далее голосование за каждый закон может иметь другую конфигурацию", - отметил Парубий.

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По его мнению, любое решение, которое принимается в парламенте, "строится как мозаика".

"Ежедневно можно иметь две-три разные мозаики, поскольку каждый депутат принимает решение самостоятельно. Как и фракции", - заявил Парубий.