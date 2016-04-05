Вероятность досрочных выборов в Раду остается высокой - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международной конференции "Медиа и выборы в Украине: вызовы и возможные решения".

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"Вероятность проведения досрочных выборов осенью 2016 года - УНИАН), весной следующего года остается достаточно большой", - отметил он.

Эксперт подчеркнул необходимость изменения избирательной системы в Украине.

Он высказал мнение, что общественность и представители СМИ должны объединиться для проведения кампании по принятия закона, которым будет предусматриваться переход на пропорциональную избирательную систему.

Эта система, отметил Кошель, позволит минимизировать подкуп избирателей.

Если не состоится переход на новую избирательную систему и уменьшение уровня коррупции, в новый парламент при помощи прямого или косвенного подкупа избирателей могут прийти несколько политических сил, считает эксперт.