Назначена вероятная дата съезда БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам народный депутат Украины Артур Герасимов.

Читайте такжеКличко написал заявление о сложении полномочий главы БПП

В то же время он отметил, что пока это не окончательная дата.

“Это еще до конца неизвестно, потому что может все еще измениться”, - сказал Герасимов.

Он добавил, что на съезде предполагается рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов в депутаты в округах, где будут проводиться довыборы в Верховную Раду.

На вопрос, будет ли рассматриваться на съезде отставка Виталия Кличко с должности председателя партии, или этот вопрос будет отложен в связи с отсутствием Кличко в Украине в этот период, Герасимов ответил: “Пока не знаю”.