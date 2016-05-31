Правительство Нидерландов поддержало безвизовый режим для украинцев

Об этом говорится в письме министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса от 27 мая председателю парламента страны. Документ обнародован на сайте парламента.

"Учитывая прогресс и выполнение требований, правительство согласилось с оценкой Комиссии, что Украина выполнила все условия Плана действий по либерализации визового режима. Поэтому правительство приняло положительное решение по предложениям Комиссии", - отмечается в письме.

Кроме того, в правительстве Нидерландов подчеркнули необходимость продолжения Еврокомиссией проверки выполнения Украиной требований, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.