Нардеп призвал "не лепить диссидента" из Григоришина

"Сотни добровольцев - иностранцев, которые проливают кровь за Украину, не могут получить наш паспорт. А тут олигарх, который ведет бизнес с оккупантами в Луганске и Крыму, который подозревается в финансовых преступлениях на заводе им. Фрунзе в Сумах и "Укрэнерго", который финансировал Компартию, а сейчас популистов-провокаторов, может получить (а по некоторой информации, уже получил) наше гражданство", - написал Левус на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что преследование Григоришина в России имеет исключительно экономический, а не политический характер.

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"Не нужно из него лепить диссидента. Более того, это вполне может быть спецоперация по имплементации Григоришина в украинскую политику. Нам он здесь не нужен. Новинского хватает", - добавил представитель "Народного фронта".

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Левус также сообщил о намерении во вторник вместе с коллегами по фракции обратиться к Президенту, Миграционной службы, СБУ и Нацполиции с требованием не только отказать Григоришину в предоставлении гражданства, но и ввести против него санкции и расследовать преступления российского олигарха.

Как сообщал УНИАН, скандально известный российский бизнесмен Константин Григоришин обратился в Миграционную службу Украины о получении украинского гражданства по упрощенной процедуре "в связи с тем, что родился на территории Украины".