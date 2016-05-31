Сегодня Рада рассмотрит изменения в госбюджет и ряд экономических законопроектов (прямая трансляция)

Сегодняшнее заседание началось с выступления освобожденной из России украинской летчицы, народного депутата от “Батькивщины” Надежды Савченко.

Также будет рассматриваться ряд экономических законопроектов, в частности относительно условий функционирования рынка природного газа и перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

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Среди прочего будет рассматриваться законопроект о содействии поиска и добычи нефти и газа в Украине.

Среди вопросов, которые сегодня планируется включить в повестку дня сессии, в частности, законопроекты, которые уточняют и совершенствуют некоторые положения законов о Национальном антикоррупционном бюро и о Государственном бюро расследований.